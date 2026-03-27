Бишкекте УКМКнын жалган кызматкери кармалды: келтирилген чыгым 38 миң доллар

Бишкекте УКМКнын жалган кызматкери катары тааныштырган адам кармалды. Атайын кызматтан маалыматы боюнча, Азербайжандын жараны А.С. убактылуу кармоочу жайга киргизилген.

Тергөөнүн жүрүшүндө, шектүү өзүн УКМК кызматкери катары тааныштырып, жарандардын ишенимине киргендиги аныкталган. Ал СИЗО-1де камакта жаткан адамды «актап берем» деп, алдоо жолу менен 24 миң 100 доллар жана 100 миң сомун ээлеп алган.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы
Мындан тышкары, Вьетнамдан жумушчуларды алып келип берем деген шылтоо менен дагы бир ишкерден 14 миң доллар алып, изин сууткан.

Учурда шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүрүүдө.

УКМК аталган А. С. аттуу жарандын аракеттеринен жабыркаган башка жарандар болсо, Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 0312 88-83-52 телефону аркылуу кайрылууну өтүнөт.
