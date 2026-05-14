16:03
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Кыргызча

Жогорку Кеңеш Улуттук банктын тышкы аудиторун бекитти

Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында депутаттар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2026-2028-жылдарга карата тышкы аудиторун бекитүү маселесин карашты. Бул тууралуу маалыматты Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөсү Жылдыз Сулайманбекова берди.

Ал белгилегендей, сынак комиссиясы Улуттук банктын 2026-2028-жылдардагы консолидацияланган жана өзүнчө финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүү боюнча сынакка катышкан аудитордук уюмдардын сунуштарын карап чыгып, жыйынтыгында «Грант Торнтон» ЖЧК аудитордук уюмун жеңүүчү деп тапкан.

Талкуунун жыйынтыгында «Грант Торнтон» ЖЧК аудитордук уюму 2026-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тышкы аудитору болуп бекитилди. Бул боюнча Жогорку Кеңештин токтому кабыл алынды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373812/
Кароо: 158
Басууга
Теги
Жеке маалыматтарды коргоо. Кыргызстанда 150 мамлекеттик орган текшерилет
ЖК Түрк өлкөлөрүнүн санариптик экономика жөнүндө макулдашуусун жактырды
ЖК жаштар арасында баңгизаттын жайылышына байланыштуу коңгуроо кагууда
Студенттердин ротациясы. Депутат Балыкчыда жогорку окуу жайын ачууну сунуштады
ЖКда Бишкек — Токмок багыты боюнча каттамдардын санын көбөйтүү сунушталды
Жогорку Кеңеште пенсия төлөө мөөнөттөрүн кайра карап чыгуу сунушталды
Кыргызстанда минералдык жер семирткичтер эки эсе кымбаттады
Кыргызстанда 3 миңге жакын ветеринар жетишпейт
Жогорку Кеңеште заманбап коомдук кабыл алуу бөлүмү ишке кирди
Жогорку Кеңештин комитеттер курамында өзгөрүүлөр болду
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстан УОК башчылыгына 30&nbsp;жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү Кыргызстан УОК башчылыгына 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат
&laquo;Түндүк-Түштүк&raquo; унаа жолунда жаңы жол тейлөө пункттары ачылат «Түндүк-Түштүк» унаа жолунда жаңы жол тейлөө пункттары ачылат
14-май, бейшемби
15:30
Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчы...
15:03
Бишкектин бир бөлүгүндө газ убактылуу өчүрүлөт
14:25
Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды
14:13
Acıbadem түрк профессорлорунун акысыз консультациялары Бишкекте өтөт
14:03
Садыр Жапаров ШКУ өлкөлөрүнүн Коопсуздук кеңештеринин катчылары менен жолугушту