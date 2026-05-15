Кыргызстанда социалдык объекттерди курууга жана оңдоого 7 миллиард сом бөлүндү

Кыргызстанда социалдык инфраструктураны өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Бул тууралуу «Биринчи радионун» түз эфиринде Турак жай-жарандык курулуш департаментинин директорунун орун басары Жыргалбек Медетканов билдирди.
Анын айтымында, ведомствонун алдында заманбап мектептерге, медициналык мекемелерге жана таза ичүүчү сууга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу милдети турат. Бүгүнкү күндө республикалык бюджетте бул максаттар үчүн 7 миллиард сом каралган.
«Каражаттын негизги бөлүгү, тагыраагы 5,6 миллиард сому мамлекеттик казыналык облигациялар аркылуу каржыланат. Ал эми 1,3 миллиард сому «капиталдык салымдар» беренеси боюнча бөлүнгөн. Бул каражаттар 377 социалдык объекттин курулушуна, капиталдык оңдоп-түзөө иштерине жана долбоордук-сметалык документтерин даярдоого багытталган», — деди Жыргалбек Медетканов.
Ал билим берүү тармагы артыкчылыктуу багыт бойдон кала берерин белгиледи. 2026-жылы билим берүүнүн 226 объектисин курууга жана капиталдык оңдоого 5,1 миллиард сом каралган. Ошондой эле бала бакчалар курулуп жана оңдолууда — аларга 600 миллион сомго жакын каражат бөлүндү.
Мындан тышкары, саламаттыкты сактоо, маданият жана спорт объекттерине да көңүл бурулууда.