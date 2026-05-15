13:59
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Кыргызча

Кыргызстанда социалдык объекттерди курууга жана оңдоого 7 миллиард сом бөлүндү

Кыргызстанда социалдык инфраструктураны өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Бул тууралуу «Биринчи радионун» түз эфиринде Турак жай-жарандык курулуш департаментинин директорунун орун басары Жыргалбек Медетканов билдирди.

Анын айтымында, ведомствонун алдында заманбап мектептерге, медициналык мекемелерге жана таза ичүүчү сууга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу милдети турат. Бүгүнкү күндө республикалык бюджетте бул максаттар үчүн 7 миллиард сом каралган.

«Каражаттын негизги бөлүгү, тагыраагы 5,6 миллиард сому мамлекеттик казыналык облигациялар аркылуу каржыланат. Ал эми 1,3 миллиард сому «капиталдык салымдар» беренеси боюнча бөлүнгөн. Бул каражаттар 377 социалдык объекттин курулушуна, капиталдык оңдоп-түзөө иштерине жана долбоордук-сметалык документтерин даярдоого багытталган», — деди Жыргалбек Медетканов.

Ал билим берүү тармагы артыкчылыктуу багыт бойдон кала берерин белгиледи. 2026-жылы билим берүүнүн 226 объектисин курууга жана капиталдык оңдоого 5,1 миллиард сом каралган. Ошондой эле бала бакчалар курулуп жана оңдолууда — аларга 600 миллион сомго жакын каражат бөлүндү.

Мындан тышкары, саламаттыкты сактоо, маданият жана спорт объекттерине да көңүл бурулууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373971/
Кароо: 89
Басууга
Теги
Бишкектин Гоголь көчөсүнүн бир бөлүгү жабылды. Себеби
Бишкектеги үч мектепти жаңыртууга тендер жарыяланды
Бишкектеги Чыңгыз Айтматовдун үй-музейи жаңыланат
Бишкектеги легендарлуу «Ак-Суу» павильону оңдоп-түзөөдөн кийин ачылууга даяр
Мамлекеттик «Дан» ишканасы модернизациядан өтүүдө
Жибек Жолу проспектинин түштүк бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылды. Схема
Old Bishkek комплексиндеги убактылуу суу өтүүлөрүнүн пайда болуу себептери
Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Бишкектеги Спорт ордосу оңдоп-түзөөдөн өтөт
Маданият министрлиги «Таш-Рабаттын» чыныгы тарыхый көрүнүшүн сактап калат
Бишкектеги Эркиндик бульварынын бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда ЖОЖдордун студенттери үчүн тогуз жаңы жатакана курулат Кыргызстанда ЖОЖдордун студенттери үчүн тогуз жаңы жатакана курулат
Кыргызстан УОК башчылыгына 30&nbsp;жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү Кыргызстан УОК башчылыгына 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү
Бишкекте төрт күнгө созула турган &laquo;Жаштар жумалыгы&raquo; башталды Бишкекте төрт күнгө созула турган «Жаштар жумалыгы» башталды
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
15-май, жума
13:27
Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Казакстанга келди Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Казакстанга кел...
13:20
Кыргызстанда социалдык объекттерди курууга жана оңдоого 7 миллиард сом бөлүндү
13:11
ММА мушкери Медет Жээналиев Ысык-Көлдө каза болду
12:05
Пайдалуу кеңеш: Диетолог шаурманын эң негизги зыянын атады
11:46
«Евровидение-2026» сынагынын бардык финалисттери белгилүү болду