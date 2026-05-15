Өлкөдө «Акыркы коңгуроо» 29-майда кагылат, 2-июндан тарта экзамендер башталат

Кыргызстандын жалпы билим берүү мектептеринде акыркы коңгуроо 29-майда кагылат. Бул өзгөртүү март айындагы жазгы каникулдун узартылышына байланыштуу болууда.
Агартуу министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу иш-чаралар эртең мененки саат 9:00дө башталат. Бул буйрук бардык мектептер үчүн бирдей жүргүзүлөт.
Акча чогултууга, ошондой эле кафе-ресторандарда бүтүрүү кечелерин өткөрүүгө жана жаратылышка чыгууга катуу тыюу салынат.
2-июндан тарта бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик аттестациясы башталып, ал 13-юнга чейин уланат.
9-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн экзамендердин графиги:
- 2-июнь — Математика;
- 5-июнь — Эне тили жана адабияты (баяндама);
- 9-июнь — Мамлекеттик тилден комплекстүү тест;
- 12-июнь — Кыргызстан тарыхы.
11-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн экзамендердин графиги:
- 2-июнь — Эне тили жана адабияты (эссе);
- 5-июнь — Математика;
- 9-июнь — Кыргызстан тарыхы;
- 12-июнь — Мамлекеттик тилден комплекстүү тест.
Дене тарбия нормативдерин тапшыруу 14-майдан 22-майга чейин пландаштырылган.