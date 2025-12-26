12:44
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Кыргызча

IV Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды

Элдик Курултайдын экинчи күнүндө Бишкектен келген делегат Гаарба Орозматов Конституциялык Сот өлүм жазасын калыбына келтирүү чечимин кайра карап чыгышы керек деген пикирин билдирди.

«Мен мамлекетке олуттуу зыян келтирген жемкорлорго жана жаш балдар менен кыздарга ыдык, зордук-зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын киргизүүнү сунуштайт элем», — деди ал.

«Муну тиешелүү органдар так аныктап чыкса гана аткаруу зарыл. Анткени, «бөрк ал десе, баш алган» учур болуп кетпесин», — деп кошумчалады бишкектик делегат

Эскерте кетсек, 2025-жылдын 10-декабрында Конституциялык Сот президенттин сунушун карап чыгып, өлүм жазасын конституциялык түзөтүү аркылуу калыбына келтирүү Негизги Мыйзамга карама-каршы келет, кабыл алынгыс жана юридикалык жактан мүмкүн эмес деген тыянакка келген.

Президент Садыр Жапаров мурда балдарга жана аялдарга карата өзгөчө оор кылмыштар үчүн өлүм жазасын калыбына келтирүүнү сунуштаган. Буга 27-сентябрда уурдалып, зордукталган 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлтүрүлүшү себеп болгон. Бул трагедия коомчулуктун кеңири нааразычылыгын жараткан.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356199/
Кароо: 134
Басууга
Теги
Президент попросит парламент пересмотреть закон для участия мигрантов в выборах
Делегат курултая предложил запретить насильникам баллотироваться в депутаты
Для возвращения мигрантов в КР предложено собрать все вакансии в едином центре
На курултае озвучили предложение изменить названия районов Бишкека
IV Народный курултай: делегат выступил за возвращение смертной казни
IV Элдик курултайдын экинчи күнү өз ишин баштады
«Министры к креслам прилипли»: о чем еще говорили делегаты курултая
Бүгүн IV Элдик курултайдын экинчи күнү уланат
IV Элдик курултайдын биринчи күнү аяктады
Адылбек Касымалиев: «Зардалыга барчу унаа жолунун курулушу толук аяктады»
Эң көп окулган жаңылыктар
2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн 2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн
Эсенгул Исаков: IV&nbsp;Элдик Курултай жаңы форматта өтөт Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Кыргызстандагы алгачкы күн электр станциясы ишке киргизилди Кыргызстандагы алгачкы күн электр станциясы ишке киргизилди
Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч&nbsp;окууда колдоду Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч окууда колдоду
26-декабрь, жума
12:16
Көк-Жар конушунда өрт чыкты: Окуя болгон жерде 4 бригада иштеп жатат Көк-Жар конушунда өрт чыкты: Окуя болгон жерде 4 бригад...
12:05
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жыл майрамында туура тамактануунун тартиби айтылды
11:16
2025-жылдын III чейрегинде Кыргызстандагы 800дөн ашык бала үй-бүлө тапты
11:07
IV Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды
10:38
Баткен, Талас жана Нарын университеттери Жусуп Баласагын атындагы КУУга бирикти