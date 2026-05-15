ММА мушкери Медет Жээналиев Ысык-Көлдө каза болду

Ысык-Көлдө MMA мушкери сууга чөгүп бараткан мектеп окуучуларын куткарып жатып каза болду. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматы боюнча, спортчу эки мектеп окуучусун куткарып, бирок өзү сууга чөгүп кеткендиги айтылат.

ММА мушкери Медет Жээналиев

Кырсык кечээ, көлдө катуу толкун болуп жаткан учурда болгон. Маалым болгондой, эки кыз чөгө баштаганда, Медет Жээналиев эки досу менен бирге аларга жардамга чуркаган.

Мектеп окуучуларын куткарып калууга мүмкүн болгон, бирок спортчу өзү суудан чыга албай калган.

Медет Жээналиев 30 жашта эле.
