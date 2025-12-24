Адылбек Касымалиев: «2026-жылы Бишкек шаарына 6 миллиард сом бөлүнөт»

2026-жылы Бишкек шаардык мэриясы кошумча 6 миллиард сом бөлүнөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди.
Депутат Дастан Бекешев экономикалык өсүшкө карабастан, борбор калаа дагы эле олуттуу көйгөйлөргө туш болуп жатканын эске салды. Ал конуштардагы жана короолордогу жолдордун абалы оор бойдон калууда, чуңкурлар, тротуарлар бузулуп, сапаттуу оңдоолор жүргүзүлбөй жатканын белгиледи.
«Муну кантип оңдой алабыз?» — деп сурады депутат Министрлер кабинетинин төрагасынан.
Адылбек Касымалиев Бишкекке келерки жылы кошумча 6 миллиард сом бөлүнөрүн жана Министрлер кабинети эң актуалдуу инфраструктуралык маселелерди чечүүгө көңүл бурууну көздөп жатканын айтты.
Дастан Бекешев каражаттардын натыйжалуу пайдаланылышын көзөмөлдөө зарылдыгын баса белгилеп, каражаттар мурда деле бөлүнүп келгендигин, бирок шаар дагы эле күтүлгөн натыйжаларга жете электигин белгиледи.