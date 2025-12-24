13:32
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Кыргызча

Адылбек Касымалиев: «2026-жылы Бишкек шаарына 6 миллиард сом бөлүнөт»

2026-жылы Бишкек шаардык мэриясы кошумча 6 миллиард сом бөлүнөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди.

Депутат Дастан Бекешев экономикалык өсүшкө карабастан, борбор калаа дагы эле олуттуу көйгөйлөргө туш болуп жатканын эске салды. Ал конуштардагы жана короолордогу жолдордун абалы оор бойдон калууда, чуңкурлар, тротуарлар бузулуп, сапаттуу оңдоолор жүргүзүлбөй жатканын белгиледи.

«Муну кантип оңдой алабыз?» — деп сурады депутат Министрлер кабинетинин төрагасынан.

Адылбек Касымалиев Бишкекке келерки жылы кошумча 6 миллиард сом бөлүнөрүн жана Министрлер кабинети эң актуалдуу инфраструктуралык маселелерди чечүүгө көңүл бурууну көздөп жатканын айтты.

Дастан Бекешев каражаттардын натыйжалуу пайдаланылышын көзөмөлдөө зарылдыгын баса белгилеп, каражаттар мурда деле бөлүнүп келгендигин, бирок шаар дагы эле күтүлгөн натыйжаларга жете электигин белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355814/
Кароо: 100
Басууга
Теги
Министрлер кабинети 2050-жылга чейинки Бишкектин башкы планын талкуулады
Аймактык реформа. Бишкектин жаңы Башкы планы иштелип чыгат
Сурдо грек-рим күрөшү боюнча Дүйнө чемпионатында Кыргызстан үчүнчү орунду ээледи
Мэрия 2024-жылы Бишкектин борборунан маршруткаларды алууну пландап жатат
Бишкекте мыйзамсыз иш алып барган унаа жуучу жайдын иши токтотулду
Мурдакы мэрге таандык имарат бузулду. Иса Өмүркулов өзү келип күбө болду
Сочиде кыргыз жараны 19 жылга эркинен ажыратылды
Митингдерге тыюу салган чечимдин мөөнөтү дагы үч айга узарды
БШК талапкер Улан Сариевдин да каттоосун жокко чыгарды
Ниязалиеванын штабынан кармалган эки киши камакка алынды
Эң көп окулган жаңылыктар
Эсенгул Исаков: IV&nbsp;Элдик Курултай жаңы форматта өтөт Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт
&laquo;Манас&raquo; аэропорту коюу тумандан улам бир нече каттамдарды токтотту «Манас» аэропорту коюу тумандан улам бир нече каттамдарды токтотту
23-декабрда күтүлгөн аба ырайы 23-декабрда күтүлгөн аба ырайы
24-декабрь, шаршемби
13:26
Депутат МИКтин батирлеринин баасын төмөндөтүүгө чакырды Депутат МИКтин батирлеринин баасын төмөндөтүүгө чакырды...
12:32
Адылбек Касымалиев: «2026-жылы Бишкек шаарына 6 миллиард сом бөлүнөт»
12:13
Былтыр Кыргызстандагы спортту каржылоого 2,5 миллиард сом бөлүндү
12:03
Пайдалуу кеңеш: Майрамда суук тийүүдөн кантип сактануу керек?
11:40
Жакынкы жылдары чек аранын 420 чакырымы зым менен тосулат