10:28
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Кыргызча

Бүгүн ЖРТга кышкы каттоо башталат

Бүгүн, 15-октябрда өлкөдө жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуу үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо башталат. Бул тууралуу Агартуу министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, каттоо Билим берүүнү баалоо жана окутуу усулдары борборунун электрондук платформасында райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрү аркылуу 30-октябрга чейин онлайн жүргүзүлөт.

Кабыл алуу жогорку окуу жайлардын келишимдик окутуу формасына гана жүргүзүлөт. ЖРТга (кышкы кабыл алуу үчүн) орто жалпы билими жөнүндөгү аттестаты же орто кесиптик билими жөнүндө диплому бар жарандар гана катыша алышат.

Кыргызстандан сырткары жашаган жарандар тестке бир күн калганда каттоодон өтүүлөрү зарыл.

Каттоо боюнча нускаманы жана видеороликти https://testing.kg/videolessons сайтынан көрүүгө болот.

Кышкы кабыл алуу үчүн ЖРТ болжол менен 2025-жылдын 20—23-ноябрында өткөрүлөт. Ал эми жогорку окуу жайларга өтүү үчүн ЖРТнын негизги тестин жана мамлекеттик тил боюнча тестти тапшыруу керек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347209/
Кароо: 109
Басууга
Теги
Жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алуу үчүн ЖРТга каттоо 15-октябрда башталат
Эл өкүлү ЖРТ тууралуу жобону кароо боюнча комиссия түзүүнү сунуштады
ЖРТнын «алтын сертификаттарынын» ээлери белгилүү болду. Толук тизме
ЖРТ −2025 рекорду: Бүтүрүүчү 242 упай алды
Жалпы республикалык тестирлөөнүн мөөнөтү белгилүү болду
ЖРТ-2025: Учурда 43 миңдей адам катталды
Депутат мектептерде ЖРТга окуучуларды даярдоону киргизүүнү сунуштады
Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо башталды
Кыргызстанда бир миллионго жакын адам Бүткүл республикалык тестирлөөдөн өттү
Кышкы кабыл алуу үчүн республикалык тестирлөөгө каттоо башталды
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Айыл Банк&raquo;: &laquo;Келечек&raquo; кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү «Айыл Банк»: «Келечек» кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү
БШК: &laquo;Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат&raquo; БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
Жайкы дөңгөлөктөрдү алмаштырыңыз. Транспорт министрлиги айдоочуларга кайрылды Жайкы дөңгөлөктөрдү алмаштырыңыз. Транспорт министрлиги айдоочуларга кайрылды
Баңгизат саткан милициянын капитаны 10&nbsp;жылга эркинен ажыратылды Баңгизат саткан милициянын капитаны 10 жылга эркинен ажыратылды
15-октябрь, шаршемби
10:20
Таш көмүрдү автоунаа менен ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды Таш көмүрдү автоунаа менен ташып чыгууга убактылуу тыюу...
10:04
Кыргызстандын олимпиадалык стипендия ала турган спортчулар белгилүү болду. Тизме
09:46
Бүгүнкү доллардын курсу
09:32
ЖККУ: Кыргызстандык аскерлер «Бузулбас бир туугандык-2025» машыгуусуна катышууда
09:10
Панфилов районунда 106 миллион сомдон ашык мыйзам бузуулар аныкталган
14-октябрь, шейшемби
18:02
15-октябрга карата аба ырайы
16:53
УКМКнын жаңы имаратында атайын кызматтын ардагерлеринин жыйыны өттү