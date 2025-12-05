12:25
Кыргызча

Кышкы Жалпы республикалык тестирлөөгө 849 абитуриент катышты

Билим берүүнү баалоо жана окутуу методдору борборунун маалыматына ылайык, Кыргызстан боюнча кышкы Жалпы республикалык тестирлөөгө 849 абитуриент катышкан.

Анда орус тилиндеги тесттен 508, ал эми кыргыз тилиндеги тесттен 341 абитуриент өткөн.

Жалпысынан 540 абитуриент же бардык тест тапшыруучулардын 63,6 пайызы 110 баллдык босогого жетишкен.

Орточо балл 121,9 болгон. Орус тилиндеги тесттен өткөн абитуриенттер бир аз жогорураак баллга ээ болушкан — 124,8, ал эми мамлекеттик тилде тест тапшыргандар 117,9 балл алышкан.

Эң жогорку балл 215, ал эми эң төмөнкү балл 61 болгон.

 Салыштыруу үчүн, 2025-жылдын жайында орточо балл 127,3 болгон. Анда ЖРТга катышкандардын 67,3 пайызы салттуу 110 баллдык босогодон ашып кеткен. Эң жогорку балл 242 балл болгон.

Эске сала кетсек, үч жыл мурун Кыргызстан жаштардын жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү үчүн жогорку окуу жайларына кабыл алуу жай мезгилинде эмес, кыш мезгилинде өткөрүлө баштаган. Бирок, абитуриенттердин көпчүлүгү дагы эле жай мезгилинде кабыл алууга даярданышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353541/
