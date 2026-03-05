14:32
ЖК депутаты Дастан Бекешев ЖРТны акысыз өткөрүүнү сунуштады

Жогорку Кеңештин 5-марттагы жыйынында депутат Дастан Бекешев Жалпы республикалык тестирлөөнүн чыгымдарын мамлекет өзү көтөрүшү керек деген сунушун айтты.

Ал Жалпы республикалык тестирлөөнүн (ЖРТ) баасы бир предмет үчүн 200 сомдон 470 сомго чейин көтөрүлгөнүн белгилеп, бул аз камсыз болгон үй-бүлөлөр үчүн жогорку баа деген пикирин билдирди.

«Айрымдар балдарын тесттен өтүү үчүн акы төлөнүүчү курстарга жөнөтүшөт. ЖРТ стресске жана чыгымга алып келет. Көптөгөн өлкөлөрдө тесттин чыгымдарын мамлекет төлөйт. Биз реформаларды жүргүзүшүбүз керек. Бюджет өстү, эми ашыкча каражат бар. Келгиле, быйылтан баштап, канча акча керек экенин эсептеп көрөлү. Жеке компания тестирлөөнү жүргүзө берсин, бирок мамлекет анын чыгымдарын төлөйт», — деди депутат.

Ал ошондой эле ЖРТга байланыштуу башка бир катар маселелерди көтөрдү. Мисалы, парламентарий жогорку окуу жайына тапшырып жаткан тогузунчу класстын окуучулары үчүн тестирлөөнү алып салууну сунуштады.

Дастан Бекешев ошондой эле бардык тармактарда санариптештирүүгө карабастан, абитуриенттер ЖРТнын жыйынтыктарын 1,5 айга чейин күтүп жатышканын белгиледи. Ал бул процессти компьютерлештирүү аркылуу тездетүүгө чакырды.

Андан тышкары, ал Өзгөн районундагы окуучулардын нааразычылыктарын билдирди. Алардын айтымында, мектеп администрациясы мектептин рейтингин начар жыйынтыктар менен булгабоо үчүн ЖРТга 10 окуучуну тандап алат. Парламентарий бул мыйзамсыз экенин жана ар бир окуучунун ЖРТга катышууга укугу бар экенин кайталады.
