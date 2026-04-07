ЖРТга даярдануу үчүн «Булак» тиркемеге 61 миңден ашык окуучу катталган

Мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн Жалпы республикалык тестке (ЖРТ) даярдоочу «Булак» акысыз мобилдик тиркемесине катталган окуучулардын саны 61 миңден ашты. Бул тууралуу Агартуу министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, тиркемеде 12,5 миңден ашык тест суроосу бар. Окуучулар тарабынан тапшырылган тесттердин жалпы саны 377 миңге жетти. Активдүү колдонуучулардын саны акыркы жети күн ичинде 50 694 адамды түздү.

Колдонуучулардын региондук бөлүштүрүлүшү төмөнкүдөй:

  • Жалал-Абад облусу — 9 389;
  • Бишкек шаары — 9 145;
  • Ош шаары — 8 885;
  • Чүй облусу — 8 871;
  • Баткен облусу — 6 648;
  • Ысык-Көл облусу — 6 634;
  • Ош облусу — 5 767;
  • Нарын облусу — 3 507;
  • Талас облусу — 2 639.

«Булак» мобилдик тиркемеси Агартуу министрлиги тарабынан иштелип чыккан ЖРТга даярдануу боюнча акысыз машыктыргыч болуп саналат. Ал бардык окуучулар үчүн, анын ичинде акы төлөнүүчү даярдоо курстарына мүмкүнчүлүгү жок аймактардагы бүтүрүүчүлөргө тең шарт түзөт.
ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
«Булак» акысыз мобилдик тиркемеси ЖРТга даярданууга жардам берет
ЖК депутаты Дастан Бекешев ЖРТны акысыз өткөрүүнү сунуштады
ЖРТга каттоо башталды: Быйыл кабыл алуу босоголору көтөрүлбөйт
Кышкы Жалпы республикалык тестирлөөгө 849 абитуриент катышты
Кышкы ЖРТга 700дөн ашык абитуриент катталды
Бүгүн ЖРТга кышкы каттоо башталат
Жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алуу үчүн ЖРТга каттоо 15-октябрда башталат
Эл өкүлү ЖРТ тууралуу жобону кароо боюнча комиссия түзүүнү сунуштады
ЖРТнын «алтын сертификаттарынын» ээлери белгилүү болду. Толук тизме
Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту
Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө
Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар
Балдардын коопсуздугу: ИИМ терезелерди ачык калтырбоону суранат Балдардын коопсуздугу: ИИМ терезелерди ачык калтырбоону суранат
7-апрель, шейшемби
17:00
Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан жарым финалга чыкты Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан ж...
16:39
Аламүдүн райондук сотунун судьясы 26 миң доллар пара алууга шектелүүдө
16:26
ЖРТга даярдануу үчүн «Булак» тиркемеге 61 миңден ашык окуучу катталган
16:11
12 жылдык окууга өтүү: 5-класстар үчүн «Табигый илимдер» китептери басылып чыкты
15:48
Бишкекте бир жылда 4 миңден ашык дарак кыйылган