ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.Кыргызстанда 56 миң 861 абитуриент Жалпы республикалык тестирлөөгө (ЖТТ) ийгиликтүү катталды. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Билим берүүнү баалоо жана окутуу методдору борбору билдирди.
Арыз берүү системасынын маалыматы боюнча, берилген арыздардын жалпы саны 65 миң 389ду түзгөн.
Алардын ичинен:
- Кыргыз тилинде 36 миң 289 катышуучу;
- Орус тилинде 29 миң 100 катышуучу болгон.
7 689 арыз ээси өз маалыматтарын Илим берүүнү баалоо жана окутуу методдору борборуна тапшырган эмес. Ал эми 839 арыз толук эмес бойдон калууда жана оңдолушу мүмкүн.
Ошондуктан, бардык арыздар тапшырылып, толук толтурулгандан кийин маалыматтар өзгөрүшү мүмкүн.
2012-жылдан бери республикадагы бардык жогорку окуу жайларына, алардын менчигинин түрүнө карабастан, кабыл алуу үчүн Жалпы республикалык тестирлөө милдеттүү болуп калды. Өзгөчөлүктөргө маданият жана искусство жогорку окуу жайларындагы айрым адистиктер жана дене тарбия жана спорт боюнча айрым адистиктер кирет.
2026-жылдан баштап, орто кесиптик билим берүү мекемелерине негизги же орто жалпы билим берүү боюнча кабыл алуу Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарына да негизделиши мүмкүн.
2025-жылы болжол менен 57 500 абитуриент Жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөн.