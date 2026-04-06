ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.

ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.Кыргызстанда 56 миң 861 абитуриент Жалпы республикалык тестирлөөгө (ЖТТ) ийгиликтүү катталды. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Билим берүүнү баалоо жана окутуу методдору борбору билдирди.

Арыз берүү системасынын маалыматы боюнча, берилген арыздардын жалпы саны 65 миң 389ду түзгөн.

Алардын ичинен:

  • Кыргыз тилинде 36 миң 289 катышуучу;
  • Орус тилинде 29 миң 100 катышуучу болгон.

7 689 арыз ээси өз маалыматтарын Илим берүүнү баалоо жана окутуу методдору борборуна тапшырган эмес. Ал эми 839 арыз толук эмес бойдон калууда жана оңдолушу мүмкүн.

Ошондуктан, бардык арыздар тапшырылып, толук толтурулгандан кийин маалыматтар өзгөрүшү мүмкүн.

2012-жылдан бери республикадагы бардык жогорку окуу жайларына, алардын менчигинин түрүнө карабастан, кабыл алуу үчүн Жалпы республикалык тестирлөө милдеттүү болуп калды. Өзгөчөлүктөргө маданият жана искусство жогорку окуу жайларындагы айрым адистиктер жана дене тарбия жана спорт боюнча айрым адистиктер кирет.

2026-жылдан баштап, орто кесиптик билим берүү мекемелерине негизги же орто жалпы билим берүү боюнча кабыл алуу Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарына да негизделиши мүмкүн.

2025-жылы болжол менен 57 500 абитуриент Жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөн.
«Булак» акысыз мобилдик тиркемеси ЖРТга даярданууга жардам берет
ЖК депутаты Дастан Бекешев ЖРТны акысыз өткөрүүнү сунуштады
ЖРТга каттоо башталды: Быйыл кабыл алуу босоголору көтөрүлбөйт
Кышкы Жалпы республикалык тестирлөөгө 849 абитуриент катышты
Кышкы ЖРТга 700дөн ашык абитуриент катталды
Бүгүн ЖРТга кышкы каттоо башталат
Жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алуу үчүн ЖРТга каттоо 15-октябрда башталат
Эл өкүлү ЖРТ тууралуу жобону кароо боюнча комиссия түзүүнү сунуштады
ЖРТнын «алтын сертификаттарынын» ээлери белгилүү болду. Толук тизме
ЖРТ −2025 рекорду: Бүтүрүүчү 242 упай алды
Чүй облусунда үй&nbsp;сатуу алдамчылыгы боюнча шектүү кармалды Чүй облусунда үй сатуу алдамчылыгы боюнча шектүү кармалды
Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту
Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек? Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек?
Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө
6-апрель, дүйшөмбү
17:42
ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды. ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
17:23
Бишкектин 5-кичи районундагы көп кабаттуу үйдө өрт чыкты
15:24
Азия чемпионаты: Жарым финалга кимдер чыкты?
15:14
Бишкек-Кант-Токмок унаа жолунун бир бөлүгүн кеңейтүү: Иштер качан бүтөт?
14:33
Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды