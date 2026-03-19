13:05
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Кыргызча

«Булак» акысыз мобилдик тиркемеси ЖРТга даярданууга жардам берет

Кыргызстанда Жалпы республикалык тестке даярдануу үчүн «Булак» аттуу акысыз мобилдик тиркеме ишке киргизилди. Бул тууралуу бүгүн, 19-мартта маалымат жыйынында билим берүү министринин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары Лира Самыкбаева билдирди.

Анын айтымында, тиркеме Билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти жана ЖРТны өткөрүүгө жооптуу уюм болгон Билим берүүнү баалоо жана окутуу усулдары борбору менен биргеликте иштелип чыккан.

«Биздин негизги максатыбыз — тестке даярданууну баарына жеткиликтүү кылуу. Өлкө боюнча көптөгөн акы төлөнүүчү курстар бар, бирок баары эле, айрыкча алыскы аймактарда, аларга катыша албайт. Учурда тиркемеде ЖРТда кеңири таралган ар кандай категориялар боюнча жооптору бар 12 миңден ашык суроолор камтылган. Булак ар бир окуучу үчүн ишенимдүү жардамчы болот деп үмүттөнөбүз», — деди Лира Самыкбаева.

2012-жылдан бери ЖРТ менчигинин түрүнө карабастан, республикадагы бардык жогорку окуу жайларына кабыл алуу үчүн милдеттүү болуп саналат. Бирок, мурда тесттин жыйынтыктары талап кылынбаган адистиктердин жана тармактардын тизмеси бар.

2026-жылдагы ЖРТга каттоо учурда жүрүп жатат. Каттоо 2-апрелде аяктайт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/366682/
Кароо: 102
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
