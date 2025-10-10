14:29
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Кыргызча

Кыргызстандын мамлекеттик коргонуу ишканалары бириктирилет

Коргоо министрлиги өзүнө караштуу мамлекеттик ишканаларды кайра түзөт. Тиешелүү чечим министрлер кабинетинин токтому менен кабыл алынды.

Токтомго ылайык, «Аскердик соода башкармалыгы», «Кыргыз курулуш», «Аскер курулуш» мамлекеттик ишканалары бириктирилет. Алардын базасында жаңы «Кыргызкоргоосервис» ишканасы түзүлөт.

Мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүү тапшырмасы берилди. Коргоо министрлиги Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик менен бирдикте активдерди жана милдеттенмелерди өткөрүп берүүнү, ошондой эле бардык мыйзамдуу жол-жоболор аткарылышын камсыз кылат.

Натыйжада бул ишканалардын ишин жөнгө салуучу өкмөттүн жана министрлер кабинетинин мурда күчүнө кирген бир катар токтомдору күчүн жоготту.

Кайра уюштуруунун максаты — мамлекеттик коргонуу ишканаларынын ишин оптималдаштыруу, алардын натыйжалуулугун жана ачыктыгын жогорулатуу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346745/
Кароо: 116
Басууга
Теги
«Чек-2025»: Ысык-Көлдө ЖККУ күчтөрүнүн машыгуулары башталды
Президент Садыр Жапаров Коргоо министринин орун басары кызматынан бошотту
Руслан Мукамбетов коргоо министри болуп дайындалды
Парламент Коргоо министри кызматына Руслан Мукамбетовдун талапкерлигин жактырды
Руслан Мукамбетов КР коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды
Владимир Шадыканов Коргоо министринин орун басары болуп дайындалды
Коргоо министринин жардамчысы пара алып жаткан жеринен кармалды
Коргоо министрлигинин базасында 26 млн сомдук мүлктү мыйзамсыз сатуу аныкталды
Коргоо министрлиги Кыргызстандын 4 облусунда аскердик лицей ачууну пландап жатат
Коргоо министрлигинин аскер бөлүгүнүн үч командири аскерлерди сабоого шектелүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
Криштиану Роналду тарыхтагы алгачкы футболчу миллиардер болду Криштиану Роналду тарыхтагы алгачкы футболчу миллиардер болду
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты Ажылык — 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты
Кыргызстанда 2028-жыл Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланды Кыргызстанда 2028-жыл Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланды
ЖК&nbsp;депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат ЖК депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат
10-октябрь, жума
14:08
УКМК Ошто 2 млн рубль опузалап акча талап кылган шектүүнү кармады УКМК Ошто 2 млн рубль опузалап акча талап кылган шектүү...
13:16
Кыргызстандын мамлекеттик коргонуу ишканалары бириктирилет
12:33
Шайлоо −2025: Дин өкүлдөрүнө үгүт иштерине катышууга жол берилбестиги эскертилди
12:15
Пайдалуу кеңеш: Тамакты тез айыктыруунун үч жолу
11:31
Видеокамералар Кыргызстанда кылмыштуулукту 40 пайызга кыскартууга жардам берди