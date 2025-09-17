«Чек-2025»: Ысык-Көлдө ЖККУ күчтөрүнүн машыгуулары башталды

Бүгүн, 17-сентябрда Балыкчы шаарындагы «Эдельвейс» окуу борборунун аймагында Жамааттык коопсуздук келишим уюумунун Борбор Азия регионунун тез жайылтуучу жамааттык күчтөрүнүн бөлүктөрү менен «Чек-2025» командалык-штабдык машыгуусу башталды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Машыгуунун темасы — мыйзамсыз куралдуу топторду жок кылуу боюнча күжүрмөн аракеттерди даярдоо жана өткөрүү. Ачылыш аземге ЖККУнун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетов, Кыргызстандын коргоо министринин биринчи орун басары Эрлис Тердикбаев, президенттин Ысык-Көл облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Арпачиев, Балыкчы шаарынын мэри Баатырбек Жантаев жана башка расмий адамдар катышты.
«Чек-2025» машыгууларына 1200дөй аскер кызматкери жана 500гө жакын аскердик жана атайын техника, анын ичинде учактар, тик учактар жана дрондор катышууда. Орус контингентинин өзөгүн 201-аскердик базанын аскер кызматкерлери түзөт.
Салтанаттуу ачылыш машыгууларга катышкан бардык бөлүктөрдүн жүрүшү менен аяктады.