13:57
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Кыргызча

«Чек-2025»: Ысык-Көлдө ЖККУ күчтөрүнүн машыгуулары башталды

Бүгүн, 17-сентябрда Балыкчы шаарындагы «Эдельвейс» окуу борборунун аймагында Жамааттык коопсуздук келишим уюумунун Борбор Азия регионунун тез жайылтуучу жамааттык күчтөрүнүн бөлүктөрү менен «Чек-2025» командалык-штабдык машыгуусу башталды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Машыгуунун темасы — мыйзамсыз куралдуу топторду жок кылуу боюнча күжүрмөн аракеттерди даярдоо жана өткөрүү. Ачылыш аземге ЖККУнун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетов, Кыргызстандын коргоо министринин биринчи орун басары Эрлис Тердикбаев, президенттин Ысык-Көл облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Арпачиев, Балыкчы шаарынын мэри Баатырбек Жантаев жана башка расмий адамдар катышты.

ЖККУнун башкы катчысы аймактагы негизги коркунуч Жакынкы Чыгыштан радикал-экстремисттик топтордун жылып кетүү мүмкүнчүлүгү экенин баса белгиледи. Машыгуулар биргелешкен антитеррордук операцияларды жүргүзүүгө багытталган.

«Чек-2025» машыгууларына 1200дөй аскер кызматкери жана 500гө жакын аскердик жана атайын техника, анын ичинде учактар, тик учактар ​​жана дрондор катышууда. Орус контингентинин өзөгүн 201-аскердик базанын аскер кызматкерлери түзөт.

Салтанаттуу ачылыш машыгууларга катышкан бардык бөлүктөрдүн жүрүшү менен аяктады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343848/
Кароо: 111
Басууга
Теги
Президент Садыр Жапаров Коргоо министринин орун басары кызматынан бошотту
Руслан Мукамбетов коргоо министри болуп дайындалды
Парламент Коргоо министри кызматына Руслан Мукамбетовдун талапкерлигин жактырды
Руслан Мукамбетов КР коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды
Владимир Шадыканов Коргоо министринин орун басары болуп дайындалды
Коргоо министринин жардамчысы пара алып жаткан жеринен кармалды
Коргоо министрлигинин базасында 26 млн сомдук мүлктү мыйзамсыз сатуу аныкталды
Коргоо министрлиги Кыргызстандын 4 облусунда аскердик лицей ачууну пландап жатат
Коргоо министрлигинин аскер бөлүгүнүн үч командири аскерлерди сабоого шектелүүдө
Аскердик тик учактын кыйрашы. Жабыркагандардын саны көбөйдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1&nbsp;триллион сомдон ашты Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1 триллион сомдон ашты
Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт
Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V&nbsp;келди: Ал&nbsp;архитектура сыйлыгын тапшырат Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V келди: Ал архитектура сыйлыгын тапшырат
Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды
17-сентябрь, шаршемби
13:46
Бишкекте 17 жаштагы кыз киши өлтүргөн деп шектелүүдө Бишкекте 17 жаштагы кыз киши өлтүргөн деп шектелүүдө
13:00
Акыйкатчы иликтейт: Дарыгердин шалаакылыгынан 14 жаштагы кыздын буту кесилдиби?
12:46
«Чек-2025»: Ысык-Көлдө ЖККУ күчтөрүнүн машыгуулары башталды
11:45
Мас абалында видеого түшүп калган милиция кызматкери кызматтан бошотулду
11:33
Пайдалуу кеңеш: Тез уктап калуу үчүн эмне кылуу керек?