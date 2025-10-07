УКМК Кыргызстанда телефон алдамчылары көбөйүп жатканын эскертет

Кыргыз Республикасында телефондук алдамчылык кеңири жайылган. Өздөрүн мамлекеттик кызматкерлер, банктар же укук коргоо органдарынын кызматкерлери катары тааныштырган алдамчылар жарандардын жеке маалыматын жана акчасын уурдоого аракет кылып жатышат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, УКМК өлкөдө телефон аркылуу жасалган алдамчылык фактылары көп болуп жатканын билдирип, жарандарды сак болууга жана шектүү чалуулардан улам акча которбоого чакырды
Шылуундар өздөрүн мамлекеттик кызматкерлердин, банк кызматкерлери же укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катары тааныштырып, жарандардын жеке маалыматтарын, PIN‑коддорун, банк карталарынын реквизиттерин жана акча каражаттарын алдап алуу аракеттерин көргөзүүдө. Алар учурдагы ыкмалардын ичинде банктык операциялар боюнча шектүү билдирүүлөрдү, «каражатты кайтарып берүү» убадасын же «киберчабуулдан коргоо» деген жалган негизде акча талап кылууну колдонушат.
УКМК өз текшерүүлөрү учурунда ички же чет өлкөдөн уюшулган бир нече алдамчылар тобун аныктап, алардын ишмердүүлүгүн токтоткону маалымдалды. Бул фактылар боюнча кылмыш иштери козголуп, тергөө амалдары уланууда.
Ведомоствонун эскертүүлөрү:
- Шектүү чалуу болгондо дароо баарлашууну токтотуңуз жана УКМКнын 191 номерине кайрылыңыз;
- Шектүүнүн электрондук каттарга, билдирүүлөргө, айрыкча УКМК жетекчилигине тиешелүү делген суроо‑талаптарга жооп бербеңиз;
- Жеке маалыматтарды, PIN‑коддорду, сыр‑сөздөрдү жана банк карталарынын номерлерин ачыктабаңыз;
- Телефон же интернет аркылуу акча талап кылган адам ким экенин айтса да — акча которбоңуз.