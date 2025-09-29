11:34
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Кыргызча

Ысык-Көлдөгү «Барскоон-Бедел» унаа жолунда эң ири туннелдердин курулушу башталды

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Ысык-Көл облусунда Барскоон — Бедел эл аралык унаа жолунда өлкөдөгү эң ири эки туннелдердин курулушунун башталышына расмий түрдө старт берди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.

Долбоорго ылайык, Барскоон — Бедел автожолун куруудагы негизги объекттерге кирген Сөөк жана Ашуу-Суу ашууларында эки тоннелди куруу иштери башталды. Сөөк ашуусунда курула турган туннелдин узундугу 5 340 метрди, ал эми Ашуу-Суу ашуусундагы туннелдин узундугу 3 840 метрди түзөт. Бул өлкө тарыхындагы эң узун жана техникалык жактан татаал туннелдерден болуп калат.

«Президентибиз Садыр Жапаров так жана ачык талап койду. Ошол себептүү, курулуш иштери кечиктирилбей, белгиленген мөөнөттө жана сапаттын эң жогорку стандарттарына жооп берген шартта жүргүзүлүшү керек», — деп белгиледи Бакыт Төрөбаев.

Мындан тышкары, Барскоон — Бедел автожолунда көпүрөлөрдү, кар көчкүдөн сактоочу галереяларды, таш кулоо жана сел жүрүүдөн коргоочу тосмолорду куруу каралган. Ошондой эле, жол жүрүүчүлөргө керектүү объекттер да курулат. Жолдун жалпы узундугу болжол менен 150 чакырымды түзөт.

Бүгүнкү күнү курулуш иштерине 287 адис жана жол курууга багытталган 162 атайын техника жана жабдуулар тартылган. Ошондой эле куруучулар үчүн бардык шарттары каралган 4 лагерь курулган.

Барскоон — Бедел эл аралык автожолу өлкөнүн транспорттук байланышын өнүктүрүүдөгү негизги элементтердин бири. Туннелдердин курулушу убакытты үнөмдөөгө, жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга жана Кыргызстанды аймактык транспорттук-логистикалык түйүн катары чыңдоого өбөлгө түзөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345238/
Кароо: 55
Басууга
Теги
Кыргызстанда 23,5 миң үй-бүлө ипотекалык турак жайга кезекте турат
МИК Кыргызстандын кайсы шаарларында үйлөр курулуп жатканын айтты
Бишкекте Аламүдүн суусуна 128 миллион сомго көпүрө курулат
Ысык-Көлдүн Фрунзе айылында 225 орундуу мектеп курулат
Баткен шаарында заманбап мал базары курулду
«Барса» академиясы Бишкекте Аалы Токомбаев көчөсүндө курулат
Баткенде күзүндө бузулган үйлөрдүн 416сы бүттү
Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү заводдун курулушу октябрда башталат
Ысык-Көлдө кубаттуулугу 300 МВт күн электр станциясын куруу башталды
Жалал-Абадда көп кабаттуу үйлөрдү мыйзамсыз куруу фактылары аныкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Жогорку Кеңеш таркады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн Жогорку Кеңеш таркады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн
Быйылкы &laquo;Мисс Кыргызстан-2025&raquo; наамын ким алды? Быйылкы «Мисс Кыргызстан-2025» наамын ким алды?
Ош&nbsp;шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды Ош шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды
&laquo;Байкуш-4: Кыргызча бизнес&raquo; комедиясы жарык көрдү «Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү
29-сентябрь, дүйшөмбү
11:28
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин...
11:17
Ысык-Көлдөгү «Барскоон-Бедел» унаа жолунда эң ири туннелдердин курулушу башталды
10:35
Бишкектин айрым бөлүгү 2-октябрга чейин газсыз калды
10:24
Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
10:15
Лионель Месси «Интер Майами» клубу менен келишимин узартты