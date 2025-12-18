09:51
Кыргызча

Кыргызстанда курулуш материалдарынын жана жумушчу күчүнүн баасы эки эсеге өстү

Акыркы беш жылда курулуш материалдарынын жана жумушчу күчүнүн баасы кеминде эки эсеге өстү. Бул тууралуу Эл аралык курулушчулар ассоциациясынын өкүлү Кайнарбек Кулуев тармактын кыйынчылыктары жана келечеги боюнча тегерек столдо сүйлөп жатып билдирди.

Ал ошондой эле курулуш компаниялары долбоор үчүн жер сатып алууну карап жатканда туш болгон кырдаалды талкуулады. Кайнарбек Кулуевдин айтымында, жер көбүнчө жеке сектордун тургундарынан сатылып алынат, бул өз кезегинде чарчы метрдин баасынын жогорулашына алып келет.

Ал кошунасы жакын жердеги жер тилкесинин баасын билгенде, өз үйүнүн баасын көтөрөрүн түшүндүрдү.

«Бул домино эффектине окшош. Жердин жетишсиздиги жаңы долбоорлорду ишке киргизүүнү чектеп жатат», — деди эксперт.

Ал ошондой эле жеке үй ээлери менен узак сүйлөшүүлөр курулуш процессин бир топ кечеңдетип жатканын белгиледи.

«Бош турган жерлер калган аймактарда көп учурда коммуналдык кызматтарга, сууга, канализацияга, электр энергиясына же газга жетүү мүмкүн эмес. Натыйжада, курулушчулар жаңы тармактарды курууда жана аларды туташтырууда кошумча чыгымдарды тартышат», — деп кошумчалады Кайнарбек Кулуев.
