Тосмо жана салондор: Бишкекте Ала-Арча дарыясынын жээгиндеги курулуштар алынды

Бишкек шаарында Алтымышев көчөсүнүн боюндагы Ала-Арча дарыясынын жээгин мыйзамсыз курулуштардан тазалоо иштери жүргүзүлдү.

Мэриядан билдиришкендей, бул иш-чара өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында дарыя нугун тазалоочу атайын техникалардын тоскоолдуксуз өтүүсүн камсыз кылууга багытталган.

Иш-чаранын жүрүшүндө төмөнкү объекттер демонтаждалды:

  • 57 метр темир тосмолор;
  • 6 жеңил типтеги объект;
  • 4 күркө;
  • 2 контейнер;
  • Жалпы аянты 80 чарчы метр болгон бастырмалар;
  • 4 капиталдык объект (анын ичинде химтазалоо түйүнү жана сулуулук салону);
  • 12 чарбалык курулуш;
  • 9 капиталдык тосмо.

Жыйынтыгында 1420 чарчы метр муниципалдык жер бошотулду.

Жер мыйзамдарын бузгандыгы үчүн 5 жаранга жалпы суммасы 150 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды.

Бишкек шаарынын мэриясынын Жер пайдаланууну контролдоо башкармалыгы тарабынан Алтымышев көчөсү, 124 дарегинде жайгашкан СПА-салондун жер тилкесин бошотуу маселеси боюнча архитектуралык-курулуш көзөмөл башкармалыгына расмий кат жөнөтүлдү. Бул объекттин мамлекеттик актысы бар экендигине байланыштуу иш мыйзам алкагында каралууда.
Токмок шаарында «Унаа» мекемесинин жаңы имараты курулат
Бишкек шаардык мэриясы жаңы МАБ имаратын куруу боюнча тендер жарыялады
Кыргызстанда курулуш материалдарынын жана жумушчу күчүнүн баасы эки эсеге өстү
Таласта төрөт үйүн модернизациялоодо эреже бузуулар аныкталды
2024-жылы Бишкекте 7000ден ашык объект буздурулган
Быйыл импортко байланыштуу 50 ветеринардык талаптардын бузулушу аныкталды
Панфилов районунда 106 миллион сомдон ашык мыйзам бузуулар аныкталган
Ысык-Көлдөгү «Барскоон-Бедел» унаа жолунда эң ири туннелдердин курулушу башталды
Бишкекте «Салам Баку» кафеси демонтаждалууда
Кыргызстанда 23,5 миң үй-бүлө ипотекалык турак жайга кезекте турат
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат «Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат
Бүгүн Эл&nbsp;аралык театр күнү: Театр тууралуу кызыктуу фактылар Бүгүн Эл аралык театр күнү: Театр тууралуу кызыктуу фактылар
Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси
ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт
31-март, шейшемби
17:02
Эртең Адылбек Касымалиев иш сапары менен Азербайжанга барат Эртең Адылбек Касымалиев иш сапары менен Азербайжанга б...
16:23
Тосмо жана салондор: Бишкекте Ала-Арча дарыясынын жээгиндеги курулуштар алынды
15:22
Бишкектин айрым райондорунда 3 күнгө газ өчүрүлөт
15:05
Бишкек мэриясы 400 автобус иштебей жатат деген маалыматты четке какты
13:16
Ош облусунда жер тилкелеринин коррупциялык схемасы аныкталды