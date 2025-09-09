15:55
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Кыргызча

Кара-Суу районунда 2,5 гектар айыл чарба жери турак жайга айландырылды

Кыргызстандын министрлер кабинети Ош облусундагы жер тилкесин которууга (трансформациялоого) уруксат берди.

Кеп Кара-Суу районунун Датка айыл аймагындагы 2,5 гектар айдоо жери жөнүндө болуп жатат. «Айыл чарба багытындагы жерлер» категориясынан жер тилкеси «калктуу конуштардын жерлери» категориясына которулду. Бул аймакка көп кабаттуу үйлөрдү куруу пландалууда.

Жергиликтүү бийлик органдары эсепке алуу документтерине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө, шаар куруу документтерин даярдоого, участоктун өз багыты боюнча так пайдаланылышын камсыздоого жана мүмкүн болуучу табигый тобокелдиктерден коргоо чараларын көрүүгө милдеттүү. Мындан тышкары, жергиликтүү бюджеттин жана инвестициянын эсебинен инфраструктураны жана жашоону камсыз кылуу системаларын өнүктүрүү тапшырылды.

Эгерде ал жерде тарыхый-маданий мурастар табылса, алар мыйзам чегинде сакталышы керек. Ошондой эле айыл чарбасындагы жоготуулардын ордун толтуруу каралган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342822/
Кароо: 82
Басууга
Теги
В Кара-Суу выявлен подпольный цех по производству газированных напитков
В четырех селах Кара-Суйского района отремонтировали дороги
Замначальника налоговой в Кара-Суу арестован по подозрению в коррупции
Дорога Ош — Кара-Суу будет расширена до четырех полос
Невестка с любовником убила свекра в Кара-Суу. Верховный суд вынес решение
Кара-Суу шаарынын борбордук базарынын жер тилкелери мамлекетке кайтарылды
Кара-Суу районунда дагы бир логистикалык борбор курулат
В Кара-Суу на баланс государства возвращен участок с двухэтажным зданием
В Кара-Суу следователь выстрелила в стену кабинета после известия об увольнении
В Кара-Суу пособия начисляли ненуждающимся гражданам. Возбуждено дело
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү
Кара-Сууда 12&nbsp;гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды Кара-Сууда 12 гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды
Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды
9-сентябрь, шейшемби
15:24
Кыргызстанда 41 туристтик жай ачылып, дагы 22си ишке киргизүүгө даярдалууда Кыргызстанда 41 туристтик жай ачылып, дагы 22си ишке ки...
15:12
Кара-Суу районунда 2,5 гектар айыл чарба жери турак жайга айландырылды
13:37
Чүй облусунда бир катар мал уурулукка шектүүлөр кармалды
13:25
ЖК комитети Жалал-Абад шаарын Манас деп өзгөртүүнү үч окууда колдоду
13:14
Былтыр Кыргызстанда камсыздандыруу компаниялары 1,7 млн сомго келишим түзгөн