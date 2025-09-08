10:02
Алымбек датканын 225 жылдыгына арналган Эл аралык айтыш өтөт

Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында өзгөчө орду бар, элдин биримдиги менен азаттыгы үчүн эмгектенген мамлекеттик жана коомдук ишмер Алымбек датканын 225 жылдык мааракесине арналган кыргыз-казак төкмө акындарынын эл аралык айтышы өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди.

Иш-чаранын максаты — улут азаттыгы үчүн кызмат өтөгөн улуу инсандын өмүр жолун жана өрнөктүү иштерин даңазалоо, коомго үлгү тутуу менен бирге кыргыз элинин байыркы төкмөлүк өнөрүн жайылтуу жана өнүктүрүү, коомчулукту ыйман-ызаатка, нарк-насилге үндөө болуп саналат.

ТАНДОО ТУРУ

• Качан: 2025-жылдын 11-сентябрында, саат 09:00

• Кайда: Алай райондук маданият үйү (Гүлчө айылы)

• Каттоо: саат 09:00–10:00 аралыгында

ФИНАЛДЫК АЙТЫШ

• Качан: 2025-жылдын 12-сентябрында

• Кайда: Алай районундагы Алымбек датканын жайлоосунда, мааракеге келген калың элдин алдында

БАЙГЕ ФОНДУ

6 000 000 сом
