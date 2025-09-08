Алымбек датканын 225 жылдыгына арналган Эл аралык айтыш өтөт

Иш-чаранын максаты — улут азаттыгы үчүн кызмат өтөгөн улуу инсандын өмүр жолун жана өрнөктүү иштерин даңазалоо, коомго үлгү тутуу менен бирге кыргыз элинин байыркы төкмөлүк өнөрүн жайылтуу жана өнүктүрүү, коомчулукту ыйман-ызаатка, нарк-насилге үндөө болуп саналат.
ТАНДОО ТУРУ
• Качан: 2025-жылдын 11-сентябрында, саат 09:00
• Кайда: Алай райондук маданият үйү (Гүлчө айылы)
• Каттоо: саат 09:00–10:00 аралыгында
ФИНАЛДЫК АЙТЫШ
• Качан: 2025-жылдын 12-сентябрында
• Кайда: Алай районундагы Алымбек датканын жайлоосунда, мааракеге келген калың элдин алдында
БАЙГЕ ФОНДУ
6 000 000 сом