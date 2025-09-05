Алдамчылар WhatsApp аркылуу Адылбек Касымалиевдин атынан билдирүү таратышууда

Министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касымалиевдин атынан WhatsApp аркылуу алдамчылык билдирүүлөр таратылууда. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Дайырбек Орунбеков Фейсбук баракчасында билдирди.
«Акыркы күндөрү мессенжер аркылуу интернет шылуундары министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин атынан билдирүү жөнөткөн фактылар катталууда. Маалыматтарга караганда, мындай билдирүүлөр үч-төрт кызматкерге түшкөн. Демек, башка жарандарга дагы жазган учурлар болушу мүмкүн. Буга чейин жогорку кызмат өкүлдөрүнүн атынан СМС билдирүү жиберген алдамчылардын аракеттери бөгөттөлгөн», — деп жазган ал.