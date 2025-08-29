09:58
Бишкекте 1-сентябрга карата коомдук транспорттун иши күчөтүлөт

2025—2026-окуу жылынын башталышына байланыштуу Бишкек шаарында коомдук транспорттун үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу боюнча бир катар чаралар көрүлүүдө. Бул тууралуу муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Транспорт жана жол-транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментине жана «Бишкек шаардык транспорту» муниципалдык ишканасына төмөнкү тапшырмалар берилди:

коомдук транспорттун туруктуу ишин камсыз кылуу жана каттамдардын белгиленген аралыгын так сактоо;

билим берүү мекемелерине өткөн каттамдарды жарыялоо;

автобус айдоочуларына жол кыймылынын эрежелерин сактоо боюнча үзгүлтүксүз нускама өткөрүү.

Ошондой эле Бишкек шаардык ИИББнин Патрулдук милиция башкармалыгына, өзгөчө, кыймыл жогору болгон убактарда жол кыймылын жөнгө салуу иштерин күчөтүү тапшырылды.

Эскерте кетсек, борбор калаанын тургундары жана коноктору коомдук транспортто жүрүү багыттарын жеңил аныктоо үчүн «Менин шаарым» мобилдик тиркемесин пайдалана алышат.
