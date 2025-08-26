Бишкек-Балыкчы поезд каттамы 6-сентябрга чейин узартылды

Жүргүнчүлөрдүн көптөгөн өтүнүчтөрү боюнча № 608/609 Бишкек — Балыкчы поездинин каттамдары 6-сентябрга чейин жана күн сайын узартылды. Бул тууралуу «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасы билдирди.
Маалыматка ылайык, поезддин жөнөө убактысы жана жүрүү шарттары өзгөргөн жок.
Эскерте кетсек, 2025-жылдын 11-июлунан тартып Бишкек-Балыкчы поездинин стандарттык вагондоруна вагонунун номери жана отургучтун номери көрсөтүлгөн билеттер сатылууда. Билеттерди Бишкек-2 станциясынын кассасынан, АКнын расмий сайтынан жана мобилдик тиркемелерден сатып алса болот.
Мындай өзгөртүүлөр жайкы сезондо Ысык-Көлгө жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйгөнүнө байланыштуу киргизилди. Жүргүнчүлөргө алдын ала билеттерди сатып алуу сунушталат. Маршрут боюнча бардык станцияларда онлайн сатуу платформасына алып баруучу QR коддору бар. Билет же бош орундар жок болгон учурда поездге түшүү мүмкүн эмес, анын ичинде аралык станциялар жана поезддин маршруту белгиленген.