14:20
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Кыргызча

Бишкек-Балыкчы поезд каттамы 6-сентябрга чейин узартылды

Жүргүнчүлөрдүн көптөгөн өтүнүчтөрү боюнча № 608/609 Бишкек — ​​Балыкчы поездинин каттамдары 6-сентябрга чейин жана күн сайын узартылды. Бул тууралуу «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасы билдирди.

Маалыматка ылайык, поезддин жөнөө убактысы жана жүрүү шарттары өзгөргөн жок.

Эскерте кетсек, 2025-жылдын 11-июлунан тартып Бишкек-Балыкчы поездинин стандарттык вагондоруна вагонунун номери жана отургучтун номери көрсөтүлгөн билеттер сатылууда. Билеттерди Бишкек-2 станциясынын кассасынан, АКнын расмий сайтынан жана мобилдик тиркемелерден сатып алса болот.

Мындай өзгөртүүлөр жайкы сезондо Ысык-Көлгө жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйгөнүнө байланыштуу киргизилди. Жүргүнчүлөргө алдын ала билеттерди сатып алуу сунушталат. Маршрут боюнча бардык станцияларда онлайн сатуу платформасына алып баруучу QR коддору бар. Билет же бош орундар жок болгон учурда поездге түшүү мүмкүн эмес, анын ичинде аралык станциялар жана поезддин маршруту белгиленген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341007/
Кароо: 112
Басууга
Теги
Проводника поезда Бишкек — Балыкчи уволили за грубое обращение с иностранкой
В Иссык-Атинском районе поезд столкнулся с КамАЗом на переезде
В Техасе сошел с рельсов и загорелся поезд с опасным грузом
Против вандалов. В Кыргызстане установили видеокамеры на пассажирские поезда
Милиция установила личности хулиганов, закидавших камнями поезд Балыкчи — Бишкек
На юго-западе Германии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие
Первый рельсовый поезд со скоростью 400 километров в час запустили в Китае
Поезд Балыкчи — Бишкек неизвестные опять закидали камнями
В поездах Кыргызстана увеличат бесплатную норму веса перевозки ручной клади
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов
Эң көп окулган жаңылыктар
Үч&nbsp;миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды Үч миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды
Мамлекеттик бажы кызматы 47&nbsp;жаңы кызматкер менен толукталды Мамлекеттик бажы кызматы 47 жаңы кызматкер менен толукталды
Жапаров менен Токаевдин сүйлөшүүлөрү боюнча бир катар документтерге кол коюлду Жапаров менен Токаевдин сүйлөшүүлөрү боюнча бир катар документтерге кол коюлду
Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду &laquo;Алтын кыран&raquo; ордени менен сыйлады Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду «Алтын кыран» ордени менен сыйлады
26-август, шейшемби
14:14
УКМКнын Академиясынын алгачкы курсанттары аскердик ант беришти УКМКнын Академиясынын алгачкы курсанттары аскердик ант...
14:05
Ошто казак акыны Абай Кунанбаевдин урматына көчө ыйгарылып, бюсту орнотулат
13:15
Бишкек-Балыкчы поезд каттамы 6-сентябрга чейин узартылды
12:44
Ош шаарында дипломатиялык шаарча курулат
12:09
Маданият министрлигинин кызматкерлери 27 млн сомду мыйзамсыз пайдаланганбы?