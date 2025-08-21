Ош шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды

Ошто шаардык билим берүү башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери тарабынан акча каражатын ысырап кылуу жана ысырап кылуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.
Маалыматка ылайык, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын мурдагы бухгалтери А.А. бир катар жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилери менен кылмыштуу сүйлөшүүгө барып, мыйзамсыз түрдө айлык акыларды жана башка төлөмдөрдү төмөнкү мектептердин кызматкерлерине жүргүзгөн:
№ 24 М.Фрунзе атындагы орто мектеп;
№ 42 «Керме-Тоо» орто мектеби;
№ 17 Ю.Гагарин атындагы орто мектеп;
«Олимп» мектеп-гимназиясы;
№ 18 А.Навои атындагы мектеп-лицейи;
№ 52 «Кыргыз—Түрк достугу» мектеп-лицейи.
Алдын ала эсептөөлөр боюнча келтирилген зыяндын суммасы 8 млн 940 миң 684 сомду түздү.
Учурда күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу жана келтирилген чыгымды калыбына келтирүү боюнча тиешелүү тергөө-ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп жатат.