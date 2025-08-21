19:33
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Кыргызча

Ош шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды

Ошто шаардык билим берүү башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери тарабынан акча каражатын ысырап кылуу жана ысырап кылуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын мурдагы бухгалтери А.А. бир катар жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилери менен кылмыштуу сүйлөшүүгө барып, мыйзамсыз түрдө айлык акыларды жана башка төлөмдөрдү төмөнкү мектептердин кызматкерлерине жүргүзгөн:

№ 24 М.Фрунзе атындагы орто мектеп;

№ 42 «Керме-Тоо» орто мектеби;

№ 17 Ю.Гагарин атындагы орто мектеп;

«Олимп» мектеп-гимназиясы;

№ 18 А.Навои атындагы мектеп-лицейи;

№ 52 «Кыргыз—Түрк достугу» мектеп-лицейи.

Алдын ала эсептөөлөр боюнча келтирилген зыяндын суммасы 8 млн 940 миң 684 сомду түздү.

Учурда күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу жана келтирилген чыгымды калыбына келтирүү боюнча тиешелүү тергөө-ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп жатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340534/
Кароо: 124
Басууга
Теги
Выплатили учителям почти 9 миллионов сомов. В Оше выявили коррупционную схему
В Минсельхозе прокомментировали задержание замглавы ведомства
Бывшему главе Налоговой службы и его заместителю продлили срок ареста
Выдавали квоты на экспорт скота. Задержаны чиновники Минсельхоза
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Коррупция. Задержан глава айыльного округа Каныш-Кыя Чаткальского района
Задержан аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов. Его обвиняют в коррупции
Директор и главный редактор киностудии «Кыргызфильм» подали в отставку
Незаконную приватизацию земли выявили в городе Ош, возбудили уголовное дело
По подозрению в коррупции задержали начальника отдела МЧС Кыргызстана
Эң көп окулган жаңылыктар
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29&nbsp;миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
21-август, бейшемби
18:10
Ош шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды Ош шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схе...
17:52
26-августта Бишкектин борборунда суу болбойт
17:47
Дүйнөлүк футболдун легендасы Христо Стоичков Кыргызстанга келди
15:36
Кыргызстанда бодо малды, жылкы жана койлорду экспорттоого убактылуу тыюу салынды
15:30
Таластын «Нирвана» сортундагы төө буурчагы 30дан ашык мамлекетке экспорттолот