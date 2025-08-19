10:58
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Кыргызча

Чүй облусунда бир катар алдамчылык фактысына шектелген жаран кармалды

Чүй облусунда бир катар алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 2025-жылдын 7-февралында жаран Ш.Ж. Аламүдүн РИИБге арыз менен кайрылган. Анда ал белгисиз адам жабырлануучунун ишенимине кирип, жабырлануучуга тиешелүү жалпы баасы 300 миң сомдук 15,22 тонна арпаны ээлеп алганын билдирген.

Аталган факты боюнча КРнын Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренеси («Алдамчылык») менен кылмыш иши козголду.

 Иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 1983-жылы туулган К.У. аттуу жаран аныкталып, ага карата ушул сыяктуу фактылар боюнча дагы башка көрсөтмөлөр бар экени аныкталган.

Тергөөнүн жүрүшүндө К.У. издөө жарыяланган.

Чүй облустук ички иштер башкармалыгы
Фото Чүй облустук ички иштер башкармалыгы. Бир катар алдамчылыкка шектүү
2025-жылдын 14-августунда Аламүдүн РИИБнин милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген.

Анын Чүй облусунда жана Бишкек шаарында ушуга окшош алдамчылык фактыларына катыштыгы текшерилүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340124/
Кароо: 88
Басууга
Теги
Өзүн К.Ташиевдин уулумун деп көрсөткөн. Алдамчылыкка шектелген жаран кармалды
Бишкекте бөтөн адамдардын 17 унаасын саткан алдамчы кармалды
Быйыл алдамчылыктан жарандарга 903 миллион сомдон ашык зыян келтирилген
Кореяда алданган кыргызстандыктар боюнча ТИМ үн катты
Бишкекте алдамчылык жол менен унааны ээлеп алган жаран кармалды
«Чынардын» менеджери жарандарды дээрлик 1 миллион долларга алдап, качып кеткен
Алдамчылыкка шектелип, мурда бир нече жолу соттолгон жаран кармалды
Токмок шаарында алдамчылыкка шектүү жаран кармалды
19 жаштагы кыз 1600 сомдун айынан камакта отурат
«Спекулянт» ЖЧКсынын директорун алдап, ири суммада акча алгандар кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Мыйзамсыз курулуштар, &laquo;снос&raquo;: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги Мыйзамсыз курулуштар, «снос»: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги
Ош&nbsp;шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына жаңы куткаруу шаймандары тапшырылды Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына жаңы куткаруу шаймандары тапшырылды
Чолпон-Атада &laquo;Ысык-Көлдүн жээгиндеги балет кечеси&raquo; өтөт Чолпон-Атада «Ысык-Көлдүн жээгиндеги балет кечеси» өтөт
Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч&nbsp;медаль жеңди Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч медаль жеңди
19-август, шейшемби
10:23
Чүй облусунда бир катар алдамчылык фактысына шектелген жаран кармалды Чүй облусунда бир катар алдамчылык фактысына шектелген...
10:05
U-20: Бүгүн дүйнө чемпионатында кыргызстандык 5 балбан кыз килемге чыгат
09:44
Бүгүнкү доллардын курсу
09:40
Албина Имашова Кыргыз драма театрынын көркөм жетекчиси болуп дайындалды
09:33
Трамп менен Зеленский жолугушуусу: Украинадагы кырдаал кандайча өзгөрүшү мүмкүн?
18-август, дүйшөмбү
17:41
19-августка карата аба ырайы
17:34
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
16:05
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды