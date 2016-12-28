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Культура

Российский проект «Жить» выпустил новогодний социальный ролик

Создатели российского проекта #ЖИТЬ выпустили особенный социальный ролик, чтобы напомнить о самом главном: настоящая жизнь разворачивается здесь и сейчас, перед глазами каждого из нас, а не в интернет-пространстве.

За первый месяц существования проекта #ЖИТЬ на одноименном сайте и в социальных сетях разместили 18 тысяч историй, создали и разослали свыше семи тысяч видео и слайд-шоу, пишет Life.

За пределами России о проекте знают более 200 тысяч пользователей Интернета из 11 стран мира. В том числе Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Латвии, Армении, Литвы, Узбекистана, Кыргызстана, Эстонии, Германии.

Проект обрел большую популярность среди российских звезд и простых людей. В нем приняли участие 27 артистов российской эстрады, оперной сцены и русского рока. Среди них, к примеру, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Гарик Сукачев.
Ссылка: https://24.kg/kultura/42510/
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