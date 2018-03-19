«Агент 024»: Родители школьников жалуются на запрет при выборе услуг фотографа

Родители школьников жалуются на запрет при выборе услуг фотографа. Сообщение читатели прислали на WhatsApp ИА «24.kg».

«Имеет ли директор школы №72 право запрещать пользоваться услугами фотографов, которых мы сами пригласили в школу? Учащиеся первых, четвертых, девятых и одиннадцатых классов должны фотографироваться на виньетки только у одного фотографа, но у него цены на 200 сомов выше, чем у других», — говорится в сообщении.

Директор школы Дамира Назаркулова прокомментировала ситуацию. «Родителям не угодишь, один возмущается, что 500 сомов за фото берут, другой — 600. Поэтому с прошлого года мы коллегиально с администрацией остановились на достаточно платежеспособной цене, приемлемой для всех родителей. В прошлом году этот фотограф нас всех отснял и сделал это хорошо. А во-вторых, все наши культурно-массовые мероприятия он фотографирует абсолютно бесплатно и раздает детям», — пояснила она ИА «24.kg».

На уточняющий вопрос, можно ли родителям пользоваться услугами других фотографов, Дамира Назаркулова ответила: «Если есть свой личный фотограф, то почему бы и нет».

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