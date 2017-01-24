В «Кыргыз почтасы» проворовались. Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц и работников филиала ГП «Кыргыз почтасы» и Новопавловского почтового отделения связи. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что с 2014 по 2016 год они незаконно присвоили 2 миллиона 197 тысяч 405 сомов, предназначенные для выплаты пенсий и пособий.

«Они вносили в официальные документы и ведомственную отчетность заведомо ложные сведения, искажающие факты выплат населению», - добавили в главном надзорном ведомстве.

Ведется следствие.