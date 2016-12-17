Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю

На минувшей неделе в Кыргызстане кадровые изменения затронули аппарат президента, судей и несколько ведомств.

Эльвира Сариева назначена заведующей отделом социальной политики аппарата президента.

В 37 лет она стала депутатом Бишкекского городского кенеша, а через 2 года — вице-премьер-министром по социальным вопросам. В 2016 году возглавляла Министерство образования и науки, ушла в отставку «в связи с личной ситуацией и семейными обстоятельствами», заявив, что парламентарии не дают членам правительства работать, вынуждая их удовлетворять популистские запросы.

Бактыгуль Жеенбаеву освободили от должности главы правления «Айыл банка».

Совет директоров ОАО «Айыл банк» досрочно прекратил полномочия председателя правления Бактыгуль Жеенбаевой с 16 декабря 2016 года. Она занимала пост с 25 марта 2016 года. На должность ее выдвинул Фонд государственного имущества.

Исполнение обязанностей председателя правления ОАО «Айыл банк» временно возложено на заместителя председателя правления Мурата Акимова.

Мирлан Омуралиев назначен заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР.

Он сменил проработавшего на этом посту всего 5 месяцев Таалая Байтерекова.

Абай Молдокматов освобожден от должности заместителя генерального прокурора КР.

В должности проработал меньше двух месяцев – с 24 октября 2016 года.

Начинал карьеру консультантом по уголовным делам в Верховном суде. В 2011-м приказом генпрокурора КР Аиды Саляновой назначен на должность старшего прокурора управления по противодействию коррупции, где проработал до последнего времени. В январе 2016 года стал прокурором Жайылского района.

В Таласском районе директоров 34 школ уволили за прогулы.

В октябре 2016 года руководители образовательных учреждений приехали в Бишкек на акцию протеста. Они пожаловались депутатам на частые проверки Счетной палаты. Тогда же парламентарии выступили за то, чтобы учителей наказали, поскольку они оставили рабочие места в рабочее время. Все, за исключением трех человек, подали заявления по собственному желанию.

Ороз Акунов ушел в отставку с поста судьи.

Он освобожден от должности судьи местного суда и судьи Военного суда Балыкчинского гарнизона досрочно по собственному желанию.

От должности и.о. прокурора Жайылского района Чуйской области освобожден Алтынбек Намазалиев.

Уволен за отсутствие надлежащего прокурорского надзора за решением Жайылским РОВД материала по коллективному заявлению торговцев базара «Азия-2» города Кара-Балты, вследствие чего нарушены конституционные права избирателей.

Этим же приказом прокурору Чуйской области Азату Осконбаеву объявлен строгий выговор.

В стране продолжилась оптимизация министерств и ведомств.

Вслед за постановлением об изменении структуры Министерства транспорта и дорог, Госинспекции по экологической и технической безопасности премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал постановления об оптимизации структуры и штатной численности Государственной налоговой службы и Министерства чрезвычайных ситуаций.

И сколько бы ветераны противопожарной службы ни просили власти Кыргызстана не уничтожать ее, центральный аппарат АГПС все равно объединили с МЧС.