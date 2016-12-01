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Эмиля Ешеналиева отстранили от должности главы ОАО «Кыргызтелеком»

Эмиля Ешеналиева отстранили от должности главы ОАО «Кыргызтелеком». Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дал соответствующее поручение главе ФУГИ Мэлису Мамбетжанову, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства. 

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Отметим, накануне по факту незаконного заключения ОАО «Кыргызтелеком» договоров на покупку канала доступа к Интернету Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

Установлено, что председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Эмиль Ешеналиев заключил заведомо невыгодные договоры на основании односторонних требований иностранных компаний о повышении стоимости оказываемых услуг доступа к Интернету. 
Ссылка: https://24.kg/kadry/40793/
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