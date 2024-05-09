Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравление главы государства:

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие труженики тыла!

Уважаемые кыргызстанцы!

Великая Отечественная война против фашистских захватчиков — историческое событие, повлиявшее на судьбы всего человечества. Поэтому значение 9 Мая — Дня Великой Победы очень важно. Эта дата особенно знаменательна для советских людей, которые как родные братья бок о бок героически противостояли коварному врагу.

После того как нацистская Германия напала на Советский Союз, Кыргызстан, наряду с другими братскими народами, отправил на войну свыше 360 тысяч своих сыновей и дочерей. Это означало, что в то время каждый четвертый житель страны отправился на фронт.

В трудные годы войны все люди, оставшиеся в тылу, будь они пожилого или молодого возраста, день и ночь не покладая рук трудились для Победы и в сельском хозяйстве, и на производстве. В числе таких тружеников были более 30 тысяч кыргызстанцев, которые направлялись для работы на предприятия военной промышленности всего Советского Союза.

Предметом нашей гордости всегда будет являться тот факт, что Кыргызстан внес значительный вклад в борьбу против фашизма и достижение Великой Победы. Высокий патриотический дух наших отцов и дедов-фронтовиков, сильная воля тружеников тыла, слившись воедино, стали великой силой.

Действительно, эта Победа далась нам нелегко. Война, длившаяся почти четыре года, сопровождалась невыносимыми страданиями и голодом, сотни тысяч кыргызстанцев не вернулись с поля боя.

Мы никогда не забудем наших соотечественников, погибших во имя мирной жизни на Земле! Мы склоняем головы перед павшими героями, теми, кого не дождались дома овдовевшие жены, осиротевшие дети и престарелые родители. Низкий поклон всем им, беззаветно любившим свою Родину и отдавшим за нее жизнь!

Наши соотечественники, героически сражаясь на поле боя, завоевали бессмертную славу. Их имена навсегда вписаны в страницы истории Великой Отечественной войны.

За героизм и отвагу в отражении фашистских захватчиков более 150 тысяч кыргызстанских командиров и солдат были награждены орденами и медалями.

Ежегодно мы с гордостью отмечаем, что среди них были полные кавалеры ордена Славы, более семидесяти из них удостоены звания Героя Советского Союза.

Уважаемые соотечественники!

Время летит неумолимо и год от года уменьшается число тех, кто принимал участие в той кровопролитной войне, и тех, кто трудился в тылу. Ветераны войны и труженики тыла — это наша гордость, наши уважаемые люди, которые, пережив немало нечеловеческие трудности и страдания, принесли мир не только Кыргызстану, но и всему советскому народу.

Мы должны сделать все возможное для создания улучшения условий жизни людей, чье мужество и героизм останутся примером, передаваемым из века в век, из поколения в поколение. Мы должны сохранить память о подвигах ветеранов той страшной войны и тружеников тыла.

Пусть на нашей земле звучит песня мира, будет достаток, пусть в нашем народе царит единство и согласие и наше небо всегда будет открытым и солнечным!

Поздравляю с Великой Победой! С праздником!»