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Финансы

В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительство жилья

Государственная ипотечная компания Кыргызстана упростила условия получения кредита для индивидуального строительства жилья. Об этом сообщила пресс-служба ГИК.

Отмечается, что сейчас кредит на строительство дома выдают под 14 процентов годовых на первые 18 месяцев с условием оплаты первоначального взноса в 20 процентов от суммы кредита. После окончания строительства дома и приема в эксплуатацию ставка составит 10 процентов годовых. Максимальная сумма выдаваемого кредита до 3 миллионов сомов на срок до 15 лет.

ГИК внесла изменения в требования:

  • исключено ограничение по проценту готовности жилья;
  • расходы на возведение недостроенного жилья могут учитываться при расчете собственного вклада;
  • исключено требование технического надзора.

Изменения вступили в силу с 1 февраля 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/finansy/44374/
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