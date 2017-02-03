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Финансы

Новое банковское законодательство обсудили президент и глава Нацбанка

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов обсудили новое банковское законодательство. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Президенту рассказали о работе по обеспечению стабильной макроэкономической ситуации, снижению уровня инфляции, поддержанию стабильности курса национальной валюты, обеспечению безопасности банковской и платежной систем.

  • В 2016 году отмечалась низкая инфляция: индекс потребительских цен снизился на 0,5 процента по сравнению с 2015-м.

Толкунбек Абдыгулов сообщил о дальнейших планах Нацбанка с учетом вступления в силу нового банковского законодательства. Оно соответствует мировой банковской практике.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, которые должны мобилизовать финансовые ресурсы в интересах предпринимателей и граждан для содействия долгосрочному экономическому развитию страны.
Ссылка: https://24.kg/finansy/44369/
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