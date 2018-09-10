С начала года международные резервы Кыргызстана сократились на $48,65 миллиона

За восемь месяцев валовые международные резервы Кыргызстана сократились на $48,65 миллиона и по итогам августа составили $2 миллиарда 127,84 миллиона. Об этом сообщили в Национальном банке страны.

Отмечается, что за месяц резервы снизились на $32,81 миллиона. Отчасти это связано с тем, что в августе Национальному банку пришлось проводить интервенции по продаже долларов для сдерживания резкого роста курса иностранной валюты. Тогда на рынке было продано $19 миллионов 50 тысяч.

Отметим, что самый большой уровень международных резервов в 2018 году отмечен в январе. Тогда показатель составил $2 миллиарда 220,44 миллиона.

Кроме валютных операций Национального банка КР, на внутреннем валютном рынке влияние на резервы оказывают и другие факторы. Например, сказываются доходы, полученные от управления международными резервами, изменение курсов валют, входящих в состав резервов, изменение цен на золото, операции по покупке золота на внутреннем рынке Кыргызстана, выплаты по внешним обязательствам страны и поступления валютных средств в пользу правительства.