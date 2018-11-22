Деньги любят тишину. Что ждет банковский сектор Кыргызстана

В банковском секторе Кыргызстана наблюдается относительная стабильность. На будущее развитие сектора мы смотрим с достаточным оптимизмом, и для этого есть серьезные основания.

Президент Союза банков КР Анвар Абдраев рассказал 24.kg, что ненужная шумиха, некоторые публикации и высказывания на разных уровнях могут снизить доверие к системе и привести к излишней нервозности как клиентов, так и партнеров финансово-кредитных учреждений.

— Как вы оцениваете ситуацию в банковском секторе?

— Ситуация намного лучше, чем в 2010-м и 2014 годах. Серьезных причин для беспокойства нет. Возникают вопросы по стабильности национальной валюты, есть некоторая озабоченность относительно доступности кредитов.

В целом коммерческие банки и Национальный банк на протяжении последних лет работают стабильно.

Фото из интернета. Президент Союза банков КР Анвар Абдраев

В настоящее время Союз банков Кыргызстана с Национальным банком и другими партнерами работает над вопросами доступности кредитования, развития новых финансовых продуктов, финансовой грамотности населения и привлечения долгосрочных и достаточно дешевых финансовых ресурсов. В частности, при нашем участии разработан новый финансовый продукт, направленный на поддержку агросектора и способствующий решению проблемы отсутствия ликвидного залога (кредитование под залог складских свидетельств).

Кроме того, сейчас СБК совместно с НБ КР прилагает все усилия к привлечению в Кыргызстан ресурсов Глобального климатического фонда.

— Благодаря чему удается сохранить стабильность?

— Знаете, критиковать проще всего. Уже на протяжении десяти лет мы с Национальным банком проводим круглые столы, в рамках которых обсуждаем острые вопросы, касающиеся банковской деятельности. В большинстве случаев мы находим компромиссные решения, которые удовлетворяют обе стороны.

То есть, на мой взгляд, стабильность — это прежде всего взаимопонимание и поддержка, а также нахождение оптимальных решений для дальнейшего развития банковского сектора.

Были моменты, когда у нас возникали серьезные противостояния с Национальным банком, Государственной налоговой службой и некоторыми другими государственными органами. Приходилось призывать в качестве арбитров президента и премьер-министра.

Выносили проблемы на различные площадки, где бизнес-сообщество обсуждало вопросы с руководством страны и принимало рекомендации для их разрешения.

— Главу Нацбанка стали часто критиковать и обвинять в получении и списании ссуд. Насколько обоснованны эти обвинения?

За последние годы я не могу вспомнить ни одного коррупционного скандала, связанного с Нацбанком. Это говорит об уровне организации работы в нем.

Относительно ссуд не хотел бы комментировать, поскольку у меня нет полной информации по данному вопросу. Вместе с тем эта практика есть в государственных органах, когда выделяют ссуды для стимулирования и поддержки сотрудников.

Деньги любят тишину. Поэтому, как я уже выше отмечал, острые вопросы сектора мы обсуждаем на наших двусторонних встречах или круглых столах. Банковский сектор очень чувствительный. Люди доверяют банкам свои сбережения. Есть риск подрыва доверия ко всей системе, что может привести к непоправимым последствиям в экономике страны.

— Возникает много вопросов относительно «Росинбанка» и законности действий Нацбанка.

— Центральные банки оказывают серьезную поддержку во избежание таких ситуаций, и такие примеры имеют место быть в мировой практике, это необходимо для сохранения стабильности системы.

Когда возникли проблемы с ликвидностью в «Росинбанке», единственный, кто пришел на помощь, — Нацбанк. Другого выхода из ситуации, на мой взгляд, практически не было. Иначе примерно у 150 тысяч клиентов банка появились бы проблемы.

Надеюсь, новая команда, пришедшая к управлению банком, сумеет выявить и устранить проблемы или какие-то недоработки. Думаю, что с приходом Национального банка в этот финансовый институт кризис миновал.

— Готовы ли зарубежные банки войти в Кыргызстан?

— Насколько мне известно, интерес к банковскому сектору страны проявляют инвесторы России, Узбекистана и Китая. Это обстоятельство очень радует. Мы с большим оптимизмом смотрим на будущее банковского сектора.