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Экономика

Лицензии у двух обменок отозвал Нацбанк Кыргызстана

Нацбанк Кыргызстана отозвал лицензии у двух обменных бюро за неисполнение требований закона. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

Обменки лишили права проведения обменных операций с наличной иностранной валютой с 24 апреля за непредставление ежедневной отчетности. Лицензии отозваны у ОсОО «Мазар-суу» (лицензия от 23.01.2015 г. № 5204) и ОсОО «Султан один» (лицензия от 15.06.2015 г. № 5308).

Отметим, в начале февраля по той же причине отозвали лицензии у шести обменок. В 2016 году за систематическое нарушение нормативных правовых актов и неисполнение требований Национального банка Кыргызстана лицензии отозвали у 13 обменных бюро.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50506/
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