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Финансы

Президент и глава Нацбанка обсудили переход Кыргызстана на безналичный расчет

Президент Алмазбек Атамбаев и председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов обсудили переход Кыргызстана на безналичный расчет. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, в ходе встречи Алмазбека Атамбаева проинформировали об основных макроэкономических показателях, текущей ситуации на валютном рынке и в банковском секторе страны, а также принимаемых мерах по снижению уровня инфляции и обеспечению стабильности курса национальной валюты.

Обсуждены предварительные итоги исполнения Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в стране и планы на будущее.

Алмазбек Атамбаев отметил, что Национальному банку совместно с правительством и коммерческими банками необходимо продолжить работу по снижению процентных ставок для предпринимателей и фермеров страны.
Ссылка: https://24.kg/finansy/43361/
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