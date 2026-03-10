Kanatbek Chynybaev appointed Acting Minister of Emergency Situations

President Sadyr Japarov signed a decree appointing Kanatbek Chynybaev as Acting Minister of Emergency Situations of Kyrgyzstan.
According to the document, Kanatbek Chynybaev is appointed acting head of the Ministry of Emergency Situations pending approval by the Zhogorku Kenesh (Parliament) of his appointment as Minister of Emergency Situations of the Kyrgyz Republic.
He previously served as Deputy Minister of Emergency Situations.
Urmatbek Shamyrkanov was dismissed from his post as Minister of Emergency Situations today, March 10.