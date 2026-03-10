19:56
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
English

Kanatbek Chynybaev appointed Acting Minister of Emergency Situations

President Sadyr Japarov signed a decree appointing Kanatbek Chynybaev as Acting Minister of Emergency Situations of Kyrgyzstan.

According to the document, Kanatbek Chynybaev is appointed acting head of the Ministry of Emergency Situations pending approval by the Zhogorku Kenesh (Parliament) of his appointment as Minister of Emergency Situations of the Kyrgyz Republic.

He previously served as Deputy Minister of Emergency Situations.

Urmatbek Shamyrkanov was dismissed from his post as Minister of Emergency Situations today, March 10.
link: https://24.kg/english/365381/
views: 74
Print
Related
Kutman Mamyrov appointed Director of State Agency for Personal Data Protection
New Mayor appointed in Tokmok city
Heads of several districts appointed in Kyrgyzstan
Urmat Asanbaev appointed Director of Physical Culture and Sports State Agency
Zhenish Seidaliev appointed First Deputy Minister of Natural Resources
Bolot Apilov appointed head of Chui Regional Capital Construction Department
Kyrgyzstan's Justice Minister has new deputy
Rector of Abdullah ibn Abbas Islamic Institute in Razzakov appointed
Aibek Iminov appointed Deputy Chairman of National Religious Affairs Agency
Meder Aliev appointed First Deputy Speaker of Parliament
Popular
Foreign Ministers of Turkic states to meet in Istanbul for informal talks Foreign Ministers of Turkic states to meet in Istanbul for informal talks
SDMK plans to impose restrictions on Umrah trips due to situation in Middle East SDMK plans to impose restrictions on Umrah trips due to situation in Middle East
Asman eco-city project to be presented again in China Asman eco-city project to be presented again in China
Peaceful rally for women’s rights to be held in Bishkek on March 8 Peaceful rally for women’s rights to be held in Bishkek on March 8
10 March, Tuesday
19:50
Orozo Ait to be celebrated in Kyrgyzstan on March 20 Orozo Ait to be celebrated in Kyrgyzstan on March 20
19:45
Italian investors interested in implementing number of projects in Kyrgyzstan
19:37
Kanatbek Chynybaev appointed Acting Minister of Emergency Situations
18:24
Emergency Situations Minister of Kyrgyzstan Urmatbek Shamyrkanov dismissed
18:02
Team from Kyrgyzstan participates in one-day Poreč Classic race