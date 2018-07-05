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Экономика

Евразийский банк развития начал осуществлять расчеты в кыргызских сомах

Евразийский банк развития (ЕАБР) открыл корреспондентский счет для проведения расчетов в кыргызских сомах в Национальном банке Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-центре банка.

«Мы надеемся, что открытие счета в кыргызских сомах позволит расширить направления нашей деятельности в Кыргызстане в рамках стратегии банка, которая направлена в том числе на поддержку локальных финансовых рынков стран — участниц ЕАБР», — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

По его словам, в этом году банк уже открыл корреспондентские счета в национальных валютах в центральных банках Армении и Беларуси. Кроме того, ЕАБР активно производит расчеты в тенге, рублях через Национальный банк Казахстана и Центральный банк России.

В 2018 году банк планирует открыть корреспондентские счета также в Национальном банке Таджикистана для приобретения доступа к операциям с сомони.
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