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Экономика

В Кыргызстане могут запустить проект, финансируемый за счет Евразийского банка

Евразийский банк развития сейчас рассматривает один перспективный для финансирования проект в Кыргызстане. Об этом сегодня на конгрессе евразийских СМИ сообщил исполнительный директор дирекциеи природных ресурсов и сельского хозяйства ЕАБР Ораз Ниязов.

По его словам, речь идет о поддержке проекта по разработке золоторудного месторождения Джамгыр в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. Поставщиком оборудования и разработчиком выступает казахская компания.

«Речь идет о выдаче кредита на $30 миллионов. Мы видим перспективность его реализации. Сейчас мы ведем переговоры. Если это случится, то это будет первый реализованный с помощью ЕАБР проект в Кыргызстане», — подчеркнул Ораз Ниязов.

Разработкой рудника занимается предприятие Vertex Gold, соучредителем которого является казахстанская компания Vertex Holding.

Ранее председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов заявил, что ни одного проекта банк в Кыргызстане не финансирует. Для этого нет заявок.
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