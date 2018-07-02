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Экономика

А вы согласны? Андрей Бельянинов предлагает сделать рубль валютой ЕАЭС

«Валютой ЕАЭС должен стать рубль, подкрепленный золотом», — заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов на конференции РБК «Окно возможностей: инвестиции и новые проекты в Евразии». Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Глава ЕАБР уверен, что у России есть платформа получше, чем блокчейн. Это рубль. По его мнению, инвестиционную активность в евразийском регионе подтолкнула деятельность Дональда Трампа: медленный уход от доллара, вызванный заявлениями и поступками американского президента, превращается в бегство от доллара, и это делает особенно привлекательными инвестиции в национальные экономики и ЕАЭС в целом.

«Его надо сделать валютой расчетов на территории ЕАЭС. На территории наших стран богатейшие запасы золота, как в хранилищах центральных банков, так и в природных кладовых, так что рубль должен быть подкреплен именно золотом. Инфраструктурные мегапроекты выгодны для американской экономики, потому что это прекрасный шаг стерилизовать массу фантиков под названием «американские доллары» и потом спокойно заняться дальнейшей эмиссией. Именно поэтому позволять им это не стоит», — подчеркнул Андрей Бельянинов.
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