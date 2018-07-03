Россия вновь продлила запрет на транзит украинских товаров в Кыргызстан

Россия продлила еще на полгода запрет на транзит продукции из Украины в Казахстан и Кыргызстан. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на российском портале правовой информации.

Срок действия предыдущих ограничений истек 30 июня. Новые аналогичные меры будут действовать до 1 января 2019 года.

Напомним, запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины ввели 1 января 2016 года. Тогда речь шла о товарах, в отношении которых в России применяют ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также о включенных в «санкционный» перечень товарах. Позже, 1 июля 2016-го, запрет расширили на товары, следующие транзитом в Казахстан и Кыргызстан.

В ответ Украина подала иск к России во Всемирную торговую организацию (ВТО). В Киеве утверждают, что оборот торговли с названными странами снизился более чем на треть, и оценивают потери в $1 миллиард.