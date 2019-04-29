Россия изменит правила транзита украинских товаров в Кыргызстан

Россия готовит законодательные поправки, касающиеся транзита подсанкционных товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, РФ не будет препятствовать транзиту через свою территорию товаров, произведенных на Украине и попадающих под российские экономические санкции. В этом Москва готова пойти навстречу азиатским партнерам.

Об изменениях в законодательстве, подготовка которых продолжается в России по результатам обращений Казахстана и Кыргызстана, рассказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

«По итогам рассмотрения обращений казахстанской и кыргызской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров. Необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента РФ от 1 января 2016 года, через определенные стационарные и передвижные контрольные пункты», — сообщил Сергей Приходько.

Он добавл, что в правительстве прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Кыргызстан при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета.