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Экономика

Минимальный уставный капитал банков должен вырасти. Нацбанк мониторит процесс

С 1 июля 2018 года все действующие на территории Кыргызстана коммерческие банки (включая филиалы банков-нерезидентов) должны сформировать минимальный уставный капитал в размере 600 миллионов сомов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По его данным, такое требование содержится в законе о Национальном банке, банках и банковской деятельности. Кроме того, еще в прошлом году издано постановление НБ КР о постепенном увеличении минимального уставного капитала.

«Национальным банком проводится мониторинг по соблюдению коммерческими банками требований по минимальному размеру уставного капитала. В случае неисполнения коммерческими банками установленных требований НБ КР применит меры в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Отметим, что на прошлой неделе Нацбанк ввел режим временной администрации в «Евразийском сберегательном банке». Сделано это именно из-за невыполнения требований о формировании минимального размера уставного капитала.
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