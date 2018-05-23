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Экономика

В ЕАЭС обнулили ввозные пошлины на драгоценные металлы

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила обнулить ставки ввозных таможенных пошлин Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на отдельные виды сырья минерального происхождения, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Об этом сообщил сайт ЕЭК.

Решение коснется серебра и золота в виде порошка, необработанных платины, родия, иридия и других металлов. В 2017 году к ним уже применяли нулевую ставку. Но сейчас действуют ставки от 3 до 15 процентов.

«Новая мера, которая вводится до 30 июня 2020 года, будет способствовать развитию обрабатывающих и аффинажных предприятий, повышению загрузки их производственных мощностей и конкурентоспособности», — заключили в ЕЭК.
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