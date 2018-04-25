Минэкономики Кыргызстана против двойной уплаты транспортного налога

Минэкономики выступает против двойной уплаты транспортного налога при смене владельца. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник ведомственного управления таможенной и налоговой политики Кубан Айдаралиев.

По его словам, транспортный налог должен оплачиваться за год один раз. Смена владельцев не должна на это влиять. «Если владелец оплатил налог и решил продать машину, новый хозяин не должен оплачивать его повторно», — отметил Кубан Айдаралиев.

Он пояснил, что ранее объектом уплаты транспортного налога был владелец. При его смене в обязательном порядке нужно было платить налог. С 1 января 2009 года ввели налог на имущество VI группы. Объектом налогообложения стала машина.

«Однако действующий порядок сохранился. Налоговые органы заинтересованы в пополнении доходной части бюджета. Жалобы от граждан также не поступали. Несоответствие выявилось лишь в прошлом году, когда предлагалось пересмотреть налоговые ставки», — сказал Кубан Айдаралиев.

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов уже разработал законопроект, согласно которому транспортный налог должен оплачиваться один раз в год, независимо от количества перерегистраций. Начальник управления таможенной и налоговой политики согласен с этим предложением, отметив, что в таком случае закон будет содержать принцип справедливости.