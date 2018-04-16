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Экономика

Кыргызстан через пять лет должен выплатить Китаю долг в $320 миллионов

Кыргызстан через пять лет должен выплатить Китаю долг в $320 миллионов. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил депутат Акылбек Жапаров.

Он отметил, что при составлении договора с Экспортно-импортным банком Китая не защищены интересы страны.

Сроки выплаты кредитов очень короткие. Причина в том, что в Китай ездят министр транспорта и другие. И лишь потом, при подписании документа, привлекают министра финансов. В договорах отмечено, что споры будут рассматриваться только в арбитражном суде в Гонконге и все моменты будут толковаться только в соответствии с законами КНР.

Акылбек Жапаров

Он отметил, что в ближайшие годы на обслуживание внешнего долга будет уходить $300 миллионов.

По данным Минфина, сроки выплаты китайских кредитов — от 5 до 25 лет. Общая сумма долга составляет $1 миллиард 711,48 миллиона.
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