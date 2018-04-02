Миссия ЕФСР посетила Кыргызстан. Проверяли, как работают кредиты

Специалисты Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) приезжали в Кыргызстан, чтобы посмотреть, как работают выданные кредиты. Об этом сообщили в Евразийском банке развития (ЕАБР), который управляет средствами ЕФСР.

По его данным, делегация фонда посетила Бишкек для обсуждения вопросов оптимизации мониторинга инвестиционного проекта «Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызстан» и подготовки проекта по предоставлению стране гранта «Караван здоровья».

Специалисты поговорили не только с чиновниками и банкирами, но и с получателями сельхозтехники в лизинг. У фермеров интересовались, довольны ли они сотрудничеством.

«По проекту «Караван здоровья» прошли встречи с чиновниками и представителями Национального госпиталя. Обсуждались условия и механизмы предоставления гранта. По итогам консультаций планируется подписание грантового соглашения между ЕФСР и Кыргызстаном», — говорится в сообщении.

Инвестиционный проект «Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызстан» на $20 миллионов реализуется ЕФСР с марта 2014 года и предусматривает выделение кредитов на покупку сельхозтехники и развитие инфраструктуры ее сервисного обслуживания.

В рамках проекта «Караван здоровья» Кыргызстан получит грант в $2 миллиона. Он нацелен на улучшение первичной медицинской помощи и повышение ее доступности в сельской и труднодоступной местности Кыргызстана и предусматривает приобретение двух автопоездов «Караван здоровья», организационно-методическое обеспечение их работы и проведение профилактических осмотров людей.