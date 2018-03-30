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Экономика

Еще есть время. Сдачу налоговой декларации продлили

В связи с выходными днями срок представления Единой налоговой декларации истекает 2 апреля 2018 года. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, из-за того, что последний день представления ЕНД выпадает на выходной, налоговые декларации будут приниматься по 2 апреля включительно. Поэтому физические лица, в том числе государственные и муниципальные служащие, не успевшие сдать декларацию, смогут это сделать в оставшиеся дни.

«Для удобства граждан все налоговые органы будут принимать ЕНД и в выходные дни и 2 апреля с 9 часов утра до полуночи. До указанного срока декларацию должны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок, а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица. За несвоевременное представление ЕНД — административный штраф в размере 2 тысячи сомов», — говорится в сообщении.
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